É oficial: Miley Cyrus anunciou esta quinta-feira, dia 5 de janeiro, o lançamento do seu oitavo álbum de estúdio, "Endless Summer Vacation". Nas redes sociais, a cantora norte-americana revelou que o disco, o sucessor de "Plastic Hearts" (2020), chega às lojas e serviços de streaming no dia 10 de março.

As canções do novo álbum foram gravadas com os produtores Kid Harpoon, Greg Kurstin, Mike WiLL Made-It e Tyler Johnson. Em comunicado, Miley Cyrus descreve "Endless Summer Vacation" como uma "carta de amor" para Los Angeles.

O primeiro single, "Flowers", será revelado no dia 13 de janeiro.

Na sua conta no Instagram, a artista revelou ainda um pequeno trailer do seu novo álbum.

Veja o vídeo: