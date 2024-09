Criado em 1992, o Mercury Prize premeia todos os anos o melhor álbum de um artista britânico ou irlandês. Este ano, a banda English Teacher foi a grande vencedora, derrotando artistas como Charli XCX, Corinne Bailey Rae ou as The Last Dinner Party.

O quarteto criado no Conservatório de Leeds em 2020 destacou-se no último meses com o disco de estreia, "This Could Be Texas". No final de agosto, a banda britânica estreou-se no MEO Kalorama, no Parque da Bela Vista, em Lisboa.

Em nota citada pela BBC, os jurados destacaram a "originalidade" do grupo que tem apresentando "uma nova abordagem ao tradicional formato de banda de guitarras".

A lista 12 de nomeados da edição de 2024 destacou os discos lançados entre 15 de julho de 2023 e 12 de julho de 2024.

Beth Gibbons, dos Portishead, com seu aguardado álbum solo de estreia ("Lives Outgrown"), The Last Dinner Party, com "Prelude To Ecstasy", e Charli XCX e o seu popular disco "BRAT", para muitos a banda sonora do verão, estavam na na corrida.

Barry Can't Swim ("When Will We Land?"), BERWYN ( "Who Am I?"), Cat Burns ("Early Twenties"), Corinne Bailey Rae ("Black Rainbows") e corto.alto ("Bad With Names") completavam a lista de nomeados da edição de 2024.

Este ano, oito dos 12 nomeados ao Mercury Prize eram mulheres ou fazem parte de bandas com mulheres, tal como na edição de 2020.

LISTA DE NOMEADOS: