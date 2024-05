O artista brasileiro Bernardo Bravo lança esta quarta-feira, dia 22 de maio, o single "Desassossego n.10 - Sigilo", com produção musical de Du Gomide.

O tema conta com referências musicais do pagodão baiano – género musical do nordeste do Brasil – e da bachata, ao mesmo tempo "que bebe da fonte poética de Fernando Pessoa".

"Esta música aborda uma relação em conflito, ou melhor, relata a conversa entre protagonista e personagem a partir de uma relação que se sabia ser conflituosa antes mesmo de começar. Uma relação sigilosa, em segredo, que possui tensão (e tesão) por não poder ter sido revelada", explica o artista.