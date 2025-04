Criado no silêncio das planícies de Serpa, Lucy Val lança esta quarta-feira, dia 9 de abril, o primeiro single do seu álbum de estreia. O tema "Enfim" já se encontra disponível em todas as plataformas digitais.

"Enfim" foi uma das primeiras canções criadas pelo músico o álbum e a canção. "Resultado da mistura das suas maiores influências, Lucy Val descobriu o som que melhor descreve o seu universo musical, unindo Cumbia, Reggaeton, Bachata e Bolero numa narrativa cantada em tons de baile, paixão e desdém", adianta o comunicado.

O tema contou com co-produção de Pedro da Linha, que também colaborou com o artista no disco.

"A 'Enfim' é a luta hipotética entre mim e a minha imaginação tóxica, onde se junta o ódio, o amor, e o amor ao ódio. Num limbo conflituoso que nos dá vontade de bater o pé, sacudir as mãos no ar e abanar a cabeça”, conta Lucy Val.