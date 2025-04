Foram cinco anos de interregno desde o último álbum até a este que agora estreia, mas música nova de Bispo não nos faltou durante esse tempo - para o rapper de Algueirão-Mem Martins, editar um álbum é coisa séria.

"Entre Nós", disco que sucede a "Mais Antigo" (2020), chegou esta sexta-feira, dia 18 de abril, e já se encontra disponível em todos os serviços de streaming de música."O terceiro longa-duração de estúdio do fundador do selo Mentalidade Free, não só transparece todo o processo de amadurecimento artístico que 'Mais Antigo' havia inaugurado, mas também expõe o carácter introspectivo de Bispo no esplendor das suas capacidades", destaca a Virgin Music Portugal.

Sempre confessional no tom, ao longo de 16 faixas o rapper tanto reflecte sobre a sua história mais pessoal como versa sobre o percurso que o conduziu até aqui. Para o álbum, Bispo voltou a trabalhar com Fumaxa (um dos seus mais próximos colaboradores de longa data, com quem editou "Fora D’Horas", em 2017), ao lado de uma série de músicos, como Benjamim Epps, Olavo Bilac, Gama WNTD ou Papillon.

"Os três concertos sucessivos que deu no final do mês passado, entre os Coliseus de Lisboa e Porto completamente lotados, são paradigmáticos de toda a forma como tem vindo a pautar a sua carreira: invariavelmente comprometido com a sua cada vez mais expressiva e aguerrida legião de ouvintes, que retribui em dobro toda a dedicação que cada canção espelha. 'Entre Nós' é, antes de tudo o mais, a melhor tradução dessa relação entre ambas as partes", remata a editora em comunicado.

Ouça aqui "Entre Nós".