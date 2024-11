“Depois de esgotar a lotação do Coliseu dos Recreios, na capital, para dia 29 de março do próximo ano (com o Coliseu do Porto a seguir o mesmo caminho), o rapper de Algueirão-Mem Martins [concelho de Sintra] protagonizará um segundo espetáculo na célebre sala lisboeta, desta feita a 28 de março de 2025”, refere a promotora num comunicado hoje divulgado.

O concerto no Coliseu do Porto está marcado para o dia 22 de março.

Bispo começou a fazer música em 2003, mas só em 2012 editou o primeiro trabalho, a ‘mixtape’ “Recomeço”.

Em 2015 chegou o primeiro álbum de originais, “Desde a Origem”, que contou com a participação de Sam The Kid e Maze.

Com várias colaborações no percurso musical, Bispo editou o segundo disco, “Mais Antigo”, em 2020, no qual se contam temas como “Essa Saia”, com Ivandro, “NÓS2”, com Deezy, ou “Verdadeiro”, com Piri.

Para o ano está previsto um novo álbum, do qual já foram revelados os temas “Quase fiquei louco”, “Probabilidades” e “O teu cheiro”.

O preço dos bilhetes para os concertos nos Coliseus varia entre os 24 e os 28 euros, em Lisboa, e os 23 e os 28 euros, no Porto.