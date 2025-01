"Beautiful Things", de Benson Boone, foi a canção mais ouvida em 2024 em todo mundo, de acordo com a Warner Music. Lançada em janeiro de 2024, o single do álbum "Fireworks & Rollerblades" conquistou os tops mundiais e soma milhões de reproduções em todos os serviços de streaming de música.

No Spotify, a canção de Benson Boone, que se estreia em Portugal, em julho, no NOS Alive, registou mais de 1713 milhões de 'streams' no ano passado. Já no Youtube, o videoclipe do tema foi visto mais de 447 milhões de vezes.

Em 2024, "Beautiful Things" conquistou cinco certificados platina da The Recording Industry Association of America (RIAA).

O cantor, conhecido por temas como "Slow It Down" ou "In The Stars", editou o disco de estreia, "Fireworks & Rollerblades", em abril de 2024 e está a preparar novas canções. "Tenho estado a trabalhar em muitas canções novas", confessou o artista na red carpet da cerimónia de prémios da MTV.

Benson Boone, que está nomeado na categoria de Melhor Novo Artista na edição de 2025 dos Grammys, atua no NOS Alive 2025 no dia 10 de julho.