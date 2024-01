A estátua com mais de dez metros de altura retrata o artista numa postura entre o salvador e o diabo, com as palmas das mãos voltadas para cima e a cabeça baixa, e está localizada na saída da estação de metr Bourse, em frente ao Palais Brongniart. Os olhos e a boca estão iluminados.

Outras duas estátuas semelhantes serão instaladas nos Estados Unidos, uma em Nova Iorque e outra nos arredores de Los Angeles, de acordo com as redes sociais do rapper.

Na noite da passada quinta-feira, 11 de janeiro, o artista celebrou o lançamento do seu álbum no palco do Hollywood Palladium, em Los Angeles.

"Insano", um disco com 21 faixas, conta com colaborações de outros cantores, como A$AP Rocky, Travis Scott e Pharrell Williams.

O músico, que festeja 40 anos no final de janeiro, lançou recentemente dúvidas sobre o futuro da sua carreira nas suas redes sociais. "Estou a preparar mais um álbum (...) e não tenho a certeza do que farei de seguida", disse.

O artista já tinha anunciado o lançamento de um livro de memórias, em 2024. A obra, que promete ser "muito honesta", abordará temas como "sexo, drogas, amor, fé e melodias".