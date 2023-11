Para o estudo, em março de 2023, a Preply analisou mais de 200 mil posts e comentários no Reddit.

Segundo um estuda levado a cabo pela Preply, os Panic! At the Disco são a banda que deixa os fãs mais tristes. Já os Linkin Park surgem em segundo lugar do top, seguidos pelos Metallica e Nirvana.

"Uma das razões é que as suas canções evocam sentimentos de arrependimento e as letras discutem momentos melancólicos com os quais todos se podem identificar, como um capítulo da vida que chega ao fim", explica Sylvia Johnson, da Preply, citada pela Rolling Stone Brasil.

E quem são os artistas que alegram os fãs? De acordo com o estudo, Ed Sheeran é o artista que espalha mais felicidade. U2, BLACKPINK, The Killers e Beyoncé fecham o top cinco.

Os artistas que deixam os fãs mais tristes:

1º - Panic! At the Disco

2º - Linkin Park

3º - Metallica

4º - Nirvana

5º - Britney Spears

6º - Halsey

7º - Madonna

8º - Lil Nas X

9º - SZA

10º - Avicii, John Mayer & My Chemical Romance

Os artistas que deixam os fãs mais felizes