Não faltou (nem podia faltar) "The Final Countdown" no concerto dos Europe no Rock in Rio Lisboa, este sábado, mas em entrevista ao SAPO Mag dois elementos da banda sueca também destacaram outras canções do seu longo catálogo e das ligações à música dos seus conterrâneos. "Dedicamos sempre muito tempo e esforço a tudo o que fazemos", garantiram o vocalista e o teclista do grupo no Parque Tejo.