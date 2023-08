O músico norte-americano Will Butler, que pertenceu aos Arcade Fire, atua em 23 de novembro no Porto, com os Sister Squares, dias antes de se apresentar no festival Super Bock em Stock, em Lisboa, foi hoje anunciado.

“Depois de já ter editado três discos em nome próprio, ‘Policy’ (2015), ‘Friday Night’ (2016) e ‘Generations’ (2020), Will Butler apresenta agora ao mundo aquela que é a sua primeira aventura no pós-Arcade Fire”, refere a organização do espetáculo num comunicado hoje divulgado.

Will Butler, cofundador dos Arcade Fire, banda da qual saiu no ano passado, irá apresentar-se ao vivo em Portugal com os Sister Squares, banda formada por Miles Francis, Julie Shore, Jenny Shore e Sara Dobbs, com quem já tinha colaborado nos projetos a solo.

Os bilhetes para o concerto no Hard Club já estão à venda e custam 25 euros.