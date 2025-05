Ethel Cain vai estrear-se em nome próprio em Portugal. A artista vai subir ao palco do LAV - Lisboa ao Vivo no dia 9 de novembro, anunciou a Last Tour esta segunda-feira, 26 de maio.

"Ethel Cain no seu primeiro concerto em nome próprio em Portugal. Irá apresentar ao público nacional o disco 'Willoughby Tucker, I Will Always Love You', que será editado este ano, e outros momentos altos da sua inspirada e extraordinária discografia", destaca a promotora nas redes sociais.

A primeira parte do concerto ficará a cargo de 9Million.