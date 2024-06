"Nunca vivo dos tempos antigos e estou sempre a olhar para a frente", assinala o guitarrista português dos norte-americanos Extreme, que atuaram este sábado no Rock in Rio Lisboa, no Parque Tejo. Mas Nuno Bettencourt também assume que o maior clássico do grupo é uma escolha inevitável nos concertos. "Adoro tocar a 'More Than Words' porque o nosso público canta connosco".