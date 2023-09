Ludmilla foi uma das cabeças de cartaz do Salvador Fest, no Brasil. O concerto do passado domingo, dia 17 de setembro, da artista brasileira ficou marcado por uma invasão de palco.

Enquanto se ouvia o êxito "Socadona", uma fã subiu a palco e 'roubou' o microfone à cantora, apenas para falar da sua amiga Lili. Enquanto os seguranças se aproximavam, Ludmilla parou a música e pediu calma.

"Ela está bêbada e falando que a amiga dela é a Lili", explicou a artista. "Não façam isto... subir ao palco para falar da vossa amiga Lili. Paraste o concerto para isto?", frisou a cantora. "Pensei que era para me dar um abraço. Antes fosse, não é?", rematou.

Veja o momento: