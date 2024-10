No próximo sábado, dia 5 de outubro, Edson Damazzo, dançarino e coreógrafo que já trabalhou com Ludmilla, Anitta, Valesca ou Lexa, vai estar em Marco de Canaveses, no distrito do Porto, para uma aula especial na escola de dança AnaStar Academia.

O workshop “Jazz Funk” está marcado para as 16h00 e as vagas são limitadas. As inscrições podem ser feitas através da conta de Instagram da Academia.

Além do trabalho com as artistas brasileiras, Edson Damazzo destacou-se como coreógrafo da série musical “Passinho: O Ritmo dos Sonhos”, da Disney+.

O dançarino já colaborou também com a Rede Globo, tendo também atuado no festival de Coachella.