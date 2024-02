"What Was I Made For?", de Billie Eilish e FINNEAS, venceu o Grammy de Melhor Canção Escrita para Media Visual na edição de 2024 dos Grammys. O prémio foi entregue antes do arranque da cerimónia.

A canção foi escrita pelos irmãos para a banda sonora do filme "Barbie", filme de Greta Gerwig. O tema está ainda na corrida ao galardão de Gravação do Ano, Canção do Ano e Melhor Performace Pop a Solo

Já o vídeo "What Was I Made For?" perdeu o Grammy de Melhor Vídeoclipe para "I’m Only Sleeping", dos The Beatles.