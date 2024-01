Numa denúncia feita esta semana e conhecida pela AFP esta sexta-feira, Michael Fellows e Jonathan Hadden processam a rainha da pop, a gigante do entretenimento Live Nation e o ginásio Barclays Center, de Brooklyn, e exigem uma indemnização devido aos atrasos de até duas horas nos concertos realizados por Madonna em dezembro passado.

A cantora, de 65 anos, retomou a digressão "Celebration" na Europa (no outono), e, depois, na América do Norte, após ter sido internada em junho passado devido a uma infecção bacteriana.

"Os três concertos no Barclays Center deveriam começar às 20h30, mas Madonna não subiu ao palco antes das 22h30, e o público deixou o local depois da 1h da manhã", denunciaram os fãs, argumentando que a cantora "mostrou dificuldade e uma certa negligência" no cumprimento da programação e fez com que o público enfrentasse problemas para voltar para casa no meio da noite.

Segundo o documento judicial de 18 páginas apresentado à justiça de Brooklyn, em Nova Iorque, "Madonna tem um longo histórico" de atrasos nos seus concertos, às vezes de horas. Nenhuma das partes citadas na denúncia respondeu ao contacto feito pela AFP.