Father John Misty (Josh Tillman) revelou um novo single do seu próximo álbum, "Mahashmashana", com lançamento previsto para o dia 22 de novembro.

O tema "She Cleans Up" já se encontra disponível em todos os serviços de streaming de música e sucede a "I Guess Time Just Makes Fools of Us All" e "Screamland". A canção foi produzida pelo cantor norte-americano em parceria com Drew Erickson (Lana Del Rey, Mitski).

Além de revelar a data de lançamento de "Mahashmashana", Father John Misty anunciou a sua nova digressão nos Estados Unidos. Para já, o músico ainda não confirmou concertos na Europa.