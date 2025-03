Tomás Rocha revelou o seu primeior single, "Feitos de Carne e Osso", um dueto com Carolina de Deus. O tema já está disponível em todas as plataformas digitais.

Com letra e música da autoria do cantor e compositor, a canção apresenta uma sonoridade pop e reflete a ligação física entre duas pessoas, focada na vulnerabilidade ligada a esse "jogo". "Este tema nasceu da vontade de explorar a sensualidade de forma elegante. Liricamente, procurei equilibrar provocação e subtileza, criando um jogo de desejo e intimidade que se foca no toque e na conexão física", explica o artista.

"Com um ritmo envolvente, a música transmite a tensão e a entrega do momento. A repetição do verso 'feitos de carne e osso' reforça a vulnerabilidade inerente à natureza humana, destacando o desejo como uma expressão genuína e crua da nossa essência", adianta Tomás Rocha.

Em comunicado, o músico revela que o tema que marca o início do seu percurso discográfico "representa de forma autêntica a sua identidade artística e a maneira como quer apresentar-se no panorama musical". "É envolvente sem ser demasiado melancólico e cativante sem perder a atmosfera íntima. Era importante começar com uma canção que refletisse esse equilíbrio e criasse a atmosfera certa para abrir este capítulo da minha carreira", sublinha.

A cantora e compositora Carolina de Deus foi a primeira escolha de Tomás Rocha para "Feitos de Carne e Osso". "Trabalharmos juntos foi um processo muito natural. Houve uma grande sintonia, o que tornou a gravação e a construção do tema ainda mais especiais. A forma como ela trouxe a sua identidade à música elevou ainda mais o resultado final", conta.

O tema conta com um videoclipe realizado pelo fotógrafo e videógrafo Sebas Ferreira, com coreografia desenvolvida por Renato Garcia (iolanda, JÜRA, INÊS APENAS) - veja aqui.