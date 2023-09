Fernando Daniel revelou todos os convidados que irão participar nos concertos Altice Arena, em Lisboa, e na Super Bock Arena - Pavilhão Rosa Mota, no Porto.

Agir, Beatriz Rosário, Carlão e Diego vão partilhar o palco com o músico. "Artistas com quem Fernando Daniel partilhou outros palcos e também o estúdio, prevalecendo sempre a cumplicidade. Estes vários duetos serão, certamente, alguns dos momentos mais especiais destes grandiosos concertos, que guardam ainda muitas surpresas", sublinha a Universal Music.

O jovem Diego foi o primeiro convidado anunciado. Sobrinho de Fernando Daniel, o cantor protagonizou um momento que se tornou viral numa "Prova Cega" surpresa no "The Voice Kids".

Beatriz Rosário colaborou com Fernando Daniel no single “Metade”, que faz parte terceiro álbum de estúdio do artista, “V.H.S Vol. 1”. Já Agir subirá ao palco das arenas com Fernando Daniel para interpretar o single “Sem Ti”.

Carlão, amigo e companheiro da cadeira de mentor do "The Voice Kids", vai cantar "Nada A Perder" com Fernando Daniel.

"Além dos convidados especiais, que protagonizarão certamente momentos únicos, a produção e surpresas guardadas para estes dois concertos colocá-los-ão num patamar único e irrepetível, pelo que são obrigatórios para os largos milhares de fãs de Fernando Daniel", adianta a editora.

Fernando Daniel sobre ao palco da Altice Arena, em Lisboa, a 14 de outubro. Já a 11 de novembro, o músico atua na Super Bock Arena - Pavilhão Rosa Mota, no Porto.

Na Altice Arena, os bilhetes VIP e Golden já esgotaram, enquanto na Super Bock Arena já esgotaram os bilhetes VIP, Balcão 0 e Balcão 1. Os restantes bilhetes disponíveis estão à venda aqui.