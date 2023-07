O evento que tem como preocupação as causas ambientais e quer “dar o mote” para que cada vez mais pessoas contribuam para a sustentabilidade do planeta apresenta também na sua programação os rappers Julinho KSD, Quem é o Bob?, T-Rex, Rafaell Dior, Ivandro e Nininho Vaz Maia.

O festival aderiu ao Programa Sê-lo Verde, que visa criar um ambiente mais sustentável para eventos, incentivando práticas ecológicas e reduzindo o impacto ambiental, indicou a organização em comunicado.

Toda a decoração será criada por artistas plásticos, com a utilização de alguns materiais reciclados, “amplificando através da arte, a necessidade de agir perante a emergência climática que vivemos”, aponta a organização.

O festival arranca no dia 10 de agosto com uma festa ao pôr-do-sol animada pelo DJ Wilson Honrado, seguindo-se as atuações da banda originária de São Tomé e Príncipe Calema, Quem é o Bob? e Ivandro.

No segundo dia, sobem ao palco os rappers Plutónio, Julinho KSD, T-Rex e o luso britânico Rafael Dior.

O cantor compositor português Fernando Daniel encerra o evento a 12 de agosto, dia que abre com o DJ Nuno Luz seguido do cantor Nininho Vaz Maia.

As portas do festival Mar Me Quer abrem todos os dias às 18h30, com preços entre os 15 euros (bilhetes diários) e os 25 euros (passe de dois dias).