O evento, organizado pela Federação Académica de Lisboa, realiza-se com um mês de antecedência relativamente à edição de 2023.

De acordo com a informação da organização do Festival Académico de Lisboa, os bilhetes diários custarão entre 14 e 25 euros (zona VIP) e o passe geral para os três dias entre os 27 e os 37 euros (modalidade VIP).

Na quinta-feira, primeiro dia do festival, o cabeça de cartaz é a banda de Coimbra Os Quatro e Meia, a que se juntam Julinho KSD, Bad Bunnies, Silent, DJ John Goulart e Arquitetuna.

Nininho Vaz Maia é o destaque do segundo dia do Festival Académico de Lisboa, na sexta-feira, que contará também com atuações de Lon3r Johny, Catarina Filipe, Qu4rto Escuro, DJ Thierry Santos e Paulituna.

No último dia, os D.A.M.A serão o cabeça de cartaz, subindo também a palco Buba Espinho, Quim Barreiros, Zanova, Pegadinha, DJ Lucky M, Tunamaria e a Tuna Médica de Lisboa.

Além da música, o Festival Académico de Lisboa terá outras atividades, como um touro mecânico, ‘slide’ e projetos culturais, assim como uma zona de restauração.

Apesar de ter um nome semelhante, a iniciativa não está relacionado com a Semana Académica de Lisboa, que esteve prevista decorrer entre 22 e 30 de setembro do ano passado no Parque Tejo Trancão, em Loures.

Esse evento, organizado pela Associação Académica de Lisboa, ainda chegou a arrancar, mas acabou por ser suspenso, em 26 de setembro, devido à “fraca adesão”, perspetivando-se na altura que poderia retomar em maio deste ano.

No comunicado divulgado na ocasião, a organização assegurou que os bilhetes diários adquiridos para os dias 28, 29 e 30 permaneceriam válidos.

Em 06 de fevereiro, o jornal ‘online’ Observador noticiou que Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa tinha declarado a Associação Académica de Lisboa “insolvente”, decisão que foi contestada.

O processo judicial, que ainda está em aberto, coloca em causa a realização da segunda parte da Semana Académica de Lisboa.