“Revivendo o passado com olhos de futuro, explorando de forma inovadora os melhores momentos de uma carreira recheada de sucessos, a par de outras grandes surpresas e novidades, esta original produção, Fernando Pereira revela ainda as múltiplas facetas do cantor, em toda a sua plenitude, abrindo sempre espaço para a boa música, as imitações, a poesia, a sátira e um imenso cardápio de contagiantes gargalhadas”, refere o casino em comunicado.

“Além dos seus próprios temas e interpretações originais, que vão da ópera ao fado, passando ainda pelo humor, Fernando Pereira aposta sobretudo em novas sonoridades e arranjos, viajando surpreendentemente através do 'lounge', do 'urban pop' e da música eletrónica”, acrescenta a mesma fonte.