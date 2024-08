“A oferta musical da Romaria de Portugal é rica e variada, numa aposta forte do Município de Lamego, integrando ainda um tributo a Tina Turner”, destacou a Câmara.

Na nota de imprensa, o Município de Lamego informou que as festas decorrem entre 22 de agosto e 9 de setembro e, do programa, também fazem parte, enquanto cabeças de cartaz, os GNR, Diogo Piçarra, D.A.M.A., Emanuel, Carminho, Ricardo Ribeiro e Augusto Canário.

“Mas há mais. A maior festa do concelho de Lamego e do Douro vai oferecer muita música direcionada para todas as faixas etárias e para todos os gostos”.

Entre os grupos presentes na romaria, “que tem todos os concertos gratuitos”, estão Uskadasa, Arkádia e Função Públika e há ainda o Folk Romaria - Festival Nacional de Folclore.

“O espetáculo musical de Paulo Paradela, o arraial popular com o grupo Mk Music, o Concerto Mater Dei pela Banda Filarmónica de Magueija [Lamego] acompanhada pelo tenor João Mendonza e o Dia das Bandas Filarmónicas” compõem o restante cartaz.

Para além dos concertos musicais, as festas em honra de Nossa Senhora dos Remédios contemplam outra programação, como a “marcha luminosa” agendada para o dia 06 de setembro e que é um dos “momentos mais emblemáticos” da romaria.

“Brilho, música e animação são as palavras de ordem e, este ano, os tradicionais carros alegóricos, decorados ao pormenor, vão voltar a ajudar a contar a nossa história com a ajuda de filarmónicas, grupos de bombos, escolas de samba e arte circense”.

A 8 de setembro, Dia da Nossa Senhora dos Remédios, decorre o programa religioso com o “’ex-libris’ da Romaria de Portugal, a majestosa Procissão de Triunfo, que percorre as principais ruas da cidade de Lamego com as figuras sagradas a serem transportadas em carros puxados por bois”.

“Na edição deste ano, as expectativas estão ainda mais elevadas no que diz respeito ao público, tendo em conta que o Dia da Nossa Senhora dos Remédios será no domingo”, admitiu a Câmara.