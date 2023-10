Conhecido como "Fandango Fronterizo", o festival é uma celebração onde a música tradicional do estado de Veracruz, conhecida como "son jarocho", é interpretada e dançada.

O evento aconteceu no Parque Binacional da Amizade, que está localizado em ambos os lados da fronteira entre o México e os Estados Unidos. No local, os músicos gritaram "que o muro caia", enquanto tocavam os seus instrumentos musicais.

A primeira edição do festival decorreu em 2008 e era feita originalmente nos dois lados da cerca.

No entanto, desde 2019, o evento só é celebrado no lado mexicano, uma vez que as autoridades norte-americanas proibiram a entrada no Parque da Amizade com uma cerca.

"Espero que não seja por muito tempo, tenho esperança (...) de que a fronteira seja aberta para que o fandango continue", disse uma das organizadoras do evento, Carmen Castro.

A alegria do evento contrasta com os momentos difíceis enfrentados pelos migrantes que cruzam o México para chegar aos Estados Unidos. Na sexta-feira (6), 18 pessoas da Venezuela e do Haiti morreram quando o autocarro em que estavam capotou numa estrada no estado de Oaxaca, no sul do México.

No dia 1 de outubro, outros 10 migrantes de Cuba morreram num outro acidente nas estradas do estado de Chiapas, também no sul do México.

Na quinta-feira (5), Washington anunciou a expansão do muro na fronteira sul do Texas, uma medida que o governo mexicano considerou "publicitária" e um "retrocesso".