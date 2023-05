O Theatro Circo, num comunicado hoje divulgado, refere que “a música ocupa o espaço de programação de verão com a aposta na data única em solo nacional da rainha da ‘sofrência pop’, Duda Beat, e o regresso do Festival Máquina de Gelados dedicado a artistas nacionais, mas também com o espetáculo de dança da Companhia de Dança Arte Total, ‘Clementina|acalma-te, mãe!’”.

O Festival Máquina de Gelados vai acontecer em todas as sextas-feiras de agosto. Na primeira, 4 de agosto, Arianna Casellas e Kauê “embalarão o público numa tempestade de autor, temerosa e imponente ao ritmo tamboreiro e do cuatro (instrumento típico venezuelano)”.

Em 11 de agosto, atuam “a mais recente promessa da música portuguesa”, a multi-instrumentista Ana Lua Caiano, e os vimaranenses Unsafe Space Garden.

Para dia 18 de agosto está marcada a atuação dos conimbricenses Macadame, “cujo trabalho parte do universo da música popular portuguesa, misturando-o com sonoridades mais elétricas e eletrónicas”, e para dia 25 dos bracarenses Quadra e do projeto Tyroliro, “alter-ego e projeto a solo do músico famalicense e vimaranense Giliano Boucinha, conhecido por fazer parte de projetos como Paraguaii, Utter, Colibri ou parte integrante de Captain Boy”.

A programação de verão do Theatro Circo começa já no dia 1 de julho com um concerto de “um dos maiores astros da música pop brasileira da atualidade, Duda Beat, conhecida também por ser a rainha da ‘sofrência pop’”.

Duda Beat, nome artístico de Eduarda Bittencourt, editou na primavera de 2021 o segundo álbum de originais, “Te amo lá fora”. O álbum de estreia, datado de 2018, intitula-se “Sinto Muito”.

Nos dias 14 e 15 do mesmo mês é apresentado o espetáculo “Clementina | acalma-te, mãe!”, da Companhia de Dança Arte Total, “uma peça de dança que explora e cruza os temas da memória, da identidade de género e do feminismo, através da lente de um grupo de bailarinos cocriadores e investigadores”.

“Inspirados pela história de vida de Clementine Delait (a mulher barbuda) e pela peça de Megan Terry ‘Calm Down Mother’, o grupo de artistas foi traçando caminhos sobre as complexidades das mulheres, abordando as pressões, medos e as alegrias que acompanham os seus papéis”, lê-se no comunicado.

Em 22 de julho, “noite dupla nacional” com Caio & A Sul.

“A SUL é o nome artístico de um projeto musical composto e produzido por Cláudia Sul que trará o EP de estreia ‘Já Agora’. Caio apresentará o mais recente disco ‘Travessia’, editado em 2022, bem como temas de outros discos seus”, refere o Theatro Circo.