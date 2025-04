O Fado Festival Maroc regressa a Rabat para a sua oitava edição, nos dias 18 e 19 de setembro de 2025, com uma programação especial dedicada a Carlos Paredes.

"Esta edição presta homenagem ao lendário guitarrista, cujo legado continua a influenciar gerações de músicos em Portugal e além-fronteiras", destaca a Everything is New em comunicado.

Durante dois dias, o Teatro Nacional Mohammed V irá receber uma conferência com o guitarrista Paulo Soares, um concerto de homenagem com os guitarristas Luís Guerreiro, Paulo Soares e a cantora convidada Beatriz Villar, a projeção do documentário "Movimentos Perpétuos", sobre o legado de Carlos Paredes, e um concerto de encerramento com Filipa Vieira.

"O Teatro Nacional Mohammed V acolherá, ao longo de duas noites, uma programação variada, entre concertos, conferência e projeção, permitindo ao público descobrir o seu legado único", frisa a promotora.

PROGRAMA:

Quinta-feira, 18 de setembro

18h30 | Conferência: "A importância de Carlos Paredes no desenvolvimento da guitarra portuguesa moderna"

Com Paulo Soares, guitarrista e professor reconhecido, que abordará o impacto técnico e artístico do mestre da guitarra portuguesa.

20h00 | Concerto de Homenagem a Carlos Paredes

Com Luís Guerreiro e Paulo Soares, dois dos mais destacados guitarristas da atualidade, e participação especial da fadista Beatriz Villar, promessa do Fado de Coimbra.

Sexta-feira, 19 de Setembro