O festival, cujo mote é “em torno do Fado e do mar como berço da cultura e música portuguesa”, conta com as atuações dos fadistas Mariza e Buba Espinho, e a programação prevista inclui ainda a exibição do filme “Fado” (2013), de Sofia de Portugal e Aurélio Vasques, a conferência “Saudades de Terra Firme”, pelo editor discográfico David Ferreira, e a exposição “Fado e o Mar”, organizada pelo Museu do Fado.

O festival começa no dia 15 de novembro no Teatro De La Ciudad Esperanza Íris, na capital mexicana, com Mariza, enquanto, no dia seguinte, Buba Espinho marca presença na capital do Panamá, no Teatro Anita Villalaz.

O artista originário de Beja volta a atuar no dia 18 de novembro, em Bogotá, na Colômbia, enquanto Mariza canta no Teatro Maior Julio Mario Santo Domingo, na capital colombiana, um dia depois.

O festival prossegue no Peru, no dia 22 de novembro, com Mariza, enquanto ambos os nomes se apresentam em São Paulo no dia 24.

Nesse mesmo dia, em Buenos Aires, Camané e Mário Laginha participaram “num concerto realizado no âmbito do bicentenário das relações diplomáticas Portugal-Argentina/200 anos de reconhecimento de Portugal da independência Argentina”, de acordo com comunicado da promotora Everything is New.

A capital argentina recebe, no dia 25, Buba Espinho, no Centro Cultural Kirchner, seguindo-se Mariza, no dia 26.

No Uruguai, em Montevideo, Buba Espinho sobe ao palco da Sala Zitarossa, no dia 27, com Mariza a apresentar-se em Santiago, no Chile, no Teatro Néscafe de Las Artes, no dia 29.

A fadista portuguesa prossegue os concertos no dia 1 de dezembro, no Rio de Janeiro, onde também vai atuar Buba Espinho no dia 2.

A iniciativa Festival Fado, que começou em 2012, em Madrid, “visa promover a língua, a cultura e a marca portuguesas no estrangeiro com um dos principais emblemas do país: o fado, Património Cultural Imaterial da Humanidade pela UNESCO”, explica a organização, referindo que “ajuda a destacar os fadistas no cenário musical internacional”.

O Festival de Fado completa este ano 12 edições, tendo marcado presença em 18 cidades na Europa, América, África e Ásia.