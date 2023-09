Repartidos pelo auditório principal e o café-concerto, os espetáculos colocam em palco grupos de Portugal, Espanha, França e Itália.

Uma das participações anunciadas e que figura no programa para a noite de abertura é a dos Jesus Quisto, banda nascida na série “Pôr do Sol”.

Apesar de nunca ter existido na realidade, a banda tem dois EP disponíveis nas plataformas de ‘streaming’ e vários ‘singles’, tendo esgotado duas vezes o Teatro Maria Matos, em Lisboa, em agosto do ano passado. Desde então já atuaram nos coliseus de Lisboa e Porto e também no festival Alive, em Oeiras.

No dia 04, é a vez do catalão Kerol, com o espetáculo “Welcome to my Head”, no auditório, e daguida no café-concerto.

No dia seguinte, Guillem Alba, também da Catalunha, regressa ao auditório da casa de espetáculos de Águeda com o novo trabalho "Calma!", enquanto os italianos Nando & Maila apresentam no café-concerto “Sonata Per Tubi.

A encerrar a 22.ª edição, atuam no auditório os franceses Les DéSAXés e é apresentado "Palco Vazio", da d'Orfeu AC.

O Gesto Orelhudo é uma iniciativa da associação cultural d'Orfeu, em coprodução com o Município de Águeda, com o apoio do Ministério da Cultura, através da Direção-Geral das Artes.