A segunda parte da programação vai iniciar-se com a estreia de mønçäo, um grupo formado por Surma, Tiago Bettencourt e TOMARA nascido em 2019 a convite do Season Impulso, na sequência de uma residência que, segundo a organização do festival, “produziu mais de 1.000 minutos de música e um dos espetáculos mais aclamados dessa edição”.

O grupo agora prepara mais uma residência artística no CCC e uma apresentação audiovisual que os próprios, citados num comunicado, consideram ser “uma primeira centelha do que estará para vir”.

A noite de arranque da segunda parte da programação prossegue, no dia 27, com a pop eletrónica de Girls 96 e os Baleia Baleia Baleia.

A programação continua a 18 de outubro, com a apresentação do músico brasileiro Rod Krieger, o projeto "Estilhaços" de Adolfo Luxúria Canibal e a estreia de Broken Fingers, “um ‘live act’ de ‘finger drumming’ em mais uma experiência arrojada no laboratório Impulso, que seguramente dará festa pela noite”, pode ler-se no comunicado.

A 23 de novembro sobe ao palco o espetáculo “Leida”, de Mariana Dionísio, numa apresentação ‘site-specific’ “onde a relação entre o espaço e a voz de oito artistas prometem criar um dos momentos mais vibrantes da programação em 2024”, afirmaram os organizadores.

A noite conta ainda com uma viagem entre Cabo Verde e a Amazónia com Arapucagongon, de Henrique Silva e Jhon Douglas, e encerra com a música urbana latina no ‘set’ de Lian:e.

Em dezembro, último mês da programação, o Season Impulso será marcado, no dia 14, pela estreia de Carolina Miragaia a apresentar um disco que cruza linhas melódicas da Pop experimental com a pulsão da Eletrónica.

A finalizar o programa destaque ainda para a artista mexicana Fuensanta e o regresso dos renovados Memória de Peixe, em trio e com novo álbum, num espetáculo audiovisual com vários convidados e surpresas.

O festival Impulso 2024 é organizado pela Pulsonar Associação numa coorganização com o município das Caldas da Rainha e em parceria com o CCC e a ESAD.CR (Escola Superior de Artes e Design das Caldas da Rainha, do Politécnico de Leiria).