A organização, a Câmara do Fundão, sublinhou, em comunicado enviado à agência Lusa, que o evento oferece a “garantia de espetáculos de diferentes géneros musicais”.

“O festival irá receber artistas de vários países da Europa, que irão partilhar o palco com artistas portugueses, onde pontuam também artistas fundanenses”, adiantou aquela autarquia do distrito de Castelo Branco.

O concerto de abertura, no dia 5, às 21h30, é com Daniel Serôdio e com o grupo esloveno Mascara Quartet.

Dia 6 são os sons do jazz e da bossa nova, pela mão do quarteto italiano Maurizio di Fulvio.

No dia 7 sobe ao palco a soprano Maria Mendes, às 18h00, acompanhada pelo alaúde e a tiorba de Mariana Santos, a que se seguem os franceses Ensemble Copains`Cabana, septeto dedicado à música tradicional da América do Sul.

O cartaz encerra no dia 8 com “o guitarrista mais laureado da atualidade”, o ucraniano Marco Topchii, com um espetáculo às 18h00, também na Moagem – Cidade do Engenho e das Artes, em que apresenta peças de vários compositores.

No mesmo dia, atua o Quarteto Concordis, composto por Eudoro Grade, Manuel Toucinho, Jorge Pires, Pedro Rufino e que inclui no programa música portuguesa de Zeca Afonso e Carlos Paredes.

O bilhete geral para o festival tem um custo de 12 euros e o ingresso diário é vendido a quatro euros, com descontos para estudantes, maiores de 65 anos e grupos.