As inscrições estão abertas até dia 11 e, durante os dias do evento, são esperados na cidade do distrito de Castelo Branco várias dezenas de músicos de Portugal e do estrangeiro.

Há 24 anos que a Academia de Música e Dança do Fundão criou o Concurso Internacional Cidade do Fundão, “numa altura em que não havia concursos”, explicou à Lusa o diretor executivo, João Correia.

“Agora já há imensos concursos e nós quisermos evoluir, então, há quatro anos, passámos a festival”, sublinhou o responsável, segundo o qual, além da componente formativa, vão estar presentes instrumentistas de renome, que darão ‘masterclasses’ e atuarão para o público.

O Quarteto Kebyart apresenta-se dia 3 na Moagem e estará também presente no dia seguinte, na mesma sala, o pianista Luís Pipa.

No estágio de orquestra de saxofones, que se apresenta ao público dia 2, participam dois quartetos de renome: os Lumen e os Gnose Saxophone Quartet.

“Isto foi pensado para partilhar com a comunidade. Agora, tecnicamente e musicalmente, pretendemos que seja uma oportunidade de desenvolvimento não só para os alunos do Fundão, como para todos os que queiram vir a este festival”, realçou, em declarações à agência Lusa, João Correia, o diretor executivo da entidade organizadora, a Academia de Música e Dança do Fundão.

João Correia acentuou que a aposta passou por trazer ao evento “instrumentistas que sejam uma mais-valia na formação dos jovens saxofonistas” e dos melhores que existem na Europa, com quem os participantes podem aprender em ‘masterclasses’ e estágios.

O saxofone foi escolhido por há muito tempo o evento não incluir instrumentos de sopro e porque é um instrumento que na Academia do Fundão, onde há 15 anos existe um quarteto, “tem tido uma progressão enorme” e alunos “com um nível muito elevado”.

O diretor executivo da Academia referiu que, embora as expectativas sejam elevadas, por ser a primeira vez que o instrumento é incluído, não sabe quantos participantes esperar na vertente saxofone, mas acrescentou que na guitarra, tendo em conta os números dos anos anteriores, está a contar que estejam presentes “50 a 60 concorrentes”, de Portugal e de outros países.

As nacionalidades “são muito variáveis” e depende da planificação feita por cada músico, porque fazer a viagem e assegurar a permanência durante os dias do festival “não fica barato”, admitiu o diretor executivo.

Tanto em saxofone como em guitarra participam músicos dos seis aos 24 anos.

O programa tem início com o primeiro estágio da Orquestra de Saxofones do Fundão, dia 1 de julho, a apresentação ao público no dia seguinte, na Igreja Matriz, e dia 3 realiza-se a ‘masterclass’ com o Quarteto Kebyart, composto pelo saxofone soprano Pere Méndez Marsal, o saxofone alto Víctor Serra Noguera, o saxofone tenor Robert Seara Mora e o saxofone barítono Daniel Miguel Guerrero, de Barcelona, Espanha.

O festival é organizado pela Academia de Música e Dança do Fundão, em parceria com a Santa Casa da Misericórdia do Fundão e a Câmara Municipal.