A Moagem – Cidade do Engenho e das Artes acolhe os quatro espetáculos previstos.

“Este festival conta com programação eclética e transversal a todos os estilos musicais, com a condição da existência de uma guitarra”, sublinhou a organização, o município do Fundão, em comunicado enviado à agência Lusa.

A música erudita sobe ao palco da Moagem no dia 7 de setembro, às 21h30, com o Duo Equinox, dupla de clarinete e guitarra, a que se segue a atuação de Daniel Pereira Cristo, a dar eco aos sons da música tradicional, com o cavaquinho.

A 8 de setembro é a vez da mistura entre a música brasileira e argentina, por Sergio Fabian e Dilene Ferraz, na guitarra e voz, e dos sons eruditos do Quartetto SE.GO.VI.O, acompanhados da guitarra, flauta, acordeão e clarinete.

O músico do Fundão Sebastião Pereira atua no dia 9 de setembro, seguido do flamenco de Carlos Piñana.

A 10 de setembro, um domingo, os espetáculos começam às 18h30, com o guitarrista clássico Luis Alejandro Garcia e o quarteto de guitarras 40 Fingers, “que exploram novas sonoridades em nome do ‘fingerpicking’ combinado com um estilo único, em que oferecem um repertório de arranjos de canções famosas de rock e pop”.

Os ingressos podem ser comprados na Moagem e o bilhete geral é vendido a 12 euros, enquanto a entrada diária custa quatro euros, com desconto de um euro para estudantes, maiores de 65 anos e grupos com mais de quatro pessoas.