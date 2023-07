O cartaz da 18.ª edição conta com a presença de Big Band da Escola Profissional da Serra da Estrela (EPSE) com João Mortágua, Vítor Bacalhau, Trudy Lynn, Desidério Lázaro e Carmen Sousa, que vão trazer as “sonoridades do jazz e blues” à cidade, afirma a Câmara Municipal de Seia, numa nota de imprensa enviada à agência Lusa.

O programa promete três dias de música, a que se volta a associar a gastronomia com os ‘food trucks’.

O evento vai trazer a Seia, no distrito da Guarda, o conceito de ‘street food’ (comida de rua), dando a possibilidade ao público de “experimentar comida do mundo, este ano com um espaço dedicado a crianças”, acrescenta a autarquia.

O festival começa no dia 21 de julho, às 22:00, com a banda local “Big Band” da Escola Profissional da Serra da Estrela, que terá como convidado o saxofonista João Mortágua.

No dia seguinte, a música regressa num registo blues, com a atuação de Vítor Bacalhau, pelas 17:00, que vai apresentar o seu recente álbum Cosmic Attraction.

No mesmo dia, às 22:00, sobe a palco a cantora e compositora americana Trudy Lynn.

Já o último dia, pelas 17:00, o programa conta com o saxofonista português, Desidério Lázaro, em duo com o pianista Daniel Bernardes, na apresentação do seu oitavo álbum Sillness in Time, sendo que, o evento encera às 22:00, com a voz de Carmen Souza.

O festival é uma iniciativa da Câmara de Seia, em parceria com a Escola Profissional da Serra da Estrela, o Conservatório de Música de Seia, o festival Dias da Música Eletroacústica (DME) e a Direção-Geral das Artes (DGArtes), através da Rede Teatros e Cineteatros Portugueses (RTCP), na qual a Casa Municipal da Cultura está integrada.