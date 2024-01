O festival MIMO regressa a Amarante este verão. De 19 a 21 de julho, o evento vai voltar a animar as ruas da cidade para celebrar "a cultura e a música do mundo, com uma programação inclusiva, diversificada e arrojada".

Amarante acolheu as edições portuguesas do festival entre 2016 e 2019. Em setembro de 2022, o evento realizou-se na cidade do Porto, com cerca de 50 atividades e a atuação de artistas oriundos de várias partes do mundo, em 11 palcos. Marcelo D2 (Brasil) e Fatoumata Diawara (Mali) são os primeiros nomes confirmados. "Dois fulgurantes artistas que constroem percursos artísticos crescentes e de reinvenção de sua música e estética artística", frisa a organização em comunicado.

Para Lu Araújo, a diretora e fundadora do MIMO Festival, "é sempre com grande emoção que vemos milhares de pessoas a viverem a arte de forma tão intensa e diversa". "O MIMO é positivo, inclusivo e democrático, faz parte de Amarante e dos amarantinos, mas também dos milhares de fãs nacionais e estrangeiros que nos visitam anualmente", frisa.

Todos os espetáculos do MIMO são de entrada livre.