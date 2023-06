Sven-Åke Johansson & Jan Jelinek, Dawuna e Cucina Povera estão entre as novas confirmações do festival de música Out.Fest, em outubro no Barreiro, que terá este ano quatro dias, mais um do que o inicialmente previsto.

De acordo com a organização, em comunicado, Sven-Åke Johansson & Jan Jelinek, Dawuna, Cucina Povera, Rita Silva, Raja Kirik e o novo projecto local ΔIII / XIII vão atuar este ano no festival, que acontece entre 4 e 7 de outubro,

Inicialmente, tinha sido anunciado que o Out.Fest - Festival Internacional de Música Exploratória do Barreiro decorreria entre 5 e 7 de outubro.

Para a 19.ª edição do Out.Fest já tinham sido anunciados anteriormente: Holy Tongue, J. Zunz, Voice Ator, Afrorack, Horse Lords, Luís Pestana, O Carro de Fogo de Sei Miguel e Ravenna Escaleira.

O cartaz completo será anunciado até ao final de julho.

O programa do festival conta com cerca de 30 espetáculos em vários espaços de Barreiro, como “bibliotecas, igrejas, clubes de jazz, coletividades, teatros, moinhos, oficinas de comboios e todo o tipo de espaços imaginável”.

Os passes para a 19.ª edição do Out.Fest, com um custo de 33 euros, já estão à venda.