Entre os primeiros nomes anunciados para a edição de 2024 estão também Kamikazes, “uma banda histórica da região de Ponte de Lima que regressa aos palcos para um concerto muito especial”, acrescentou a organização em comunicado.

Pela 1.ª edição do festival, que se realizou entre 03 e 05 de agosto, passaram “mais de 10.000 pessoas”, para assistir a concertos de Capitão Fausto, The Legendary Tigerman, Linda Martini e Wolfmother, entre outros.

A organização indicou que “mais de 70% dos festivaleiros chegaram a Ponte de Lima de fora do distrito sendo que muitos deles ficaram a conhecer a vila pela primeira vez”.

“Estes dados são refletidos na lotação esgotada do campismo do festival assim como na taxa de ocupação da hotelaria de Ponte de Lima e concelhos limítrofes”, descrevem os organizadores.

Na próxima edição, “o espaço reservado ao campismo também será aumentado”.

Para a Sons Observados, entidade promotora, e o produtor executivo do evento, Jorge Dias, a adesão “superou bastante as expectativas num festival que “contou com mais de 300 pessoas a trabalhar no evento, das quais mais de 80% são da região”.