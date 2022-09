O festival SonicBlast vai voltar a decorrer na Praia da Duna dos Caldeirões, em Caminha, no distrito de Viana do Castelo, nos dias 10, 11 e 12 de agosto do próximo ano, anunciou na sexta-feira a organização.

Ainda sem nomes anunciados para o cartaz da próxima edição, o festival já colocou à venda os primeiros passes, que custam 65 euros até 15 de outubro. A 10.ª edição do SonicBlast recebeu um público recorde de 15 mil pessoas, segundo a organização, com um cartaz que incluiu Pentagram, Mdou Moctar, Orange Goblin, Weedeater, Nebula, W.I.T.C.H. e Electric Wizard, entre muitos outros. Tudo o que se passa à frente e atrás das câmaras! Receba o melhor do SAPO Mag, semanalmente, no seu email. Subscrever Já subscrevi Os temas quentes do cinema, da TV e da música! Ative as notificações do SAPO Mag. Subscrever O que está a dar na TV, no cinema e na música! Siga o SAPO nas redes sociais. Use a #SAPOmag nas suas publicações. Instagram