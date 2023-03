"Fiasco", o primeiro álbum dos Evacigana, é editado esta sexta-feira, 24 de março.

Misturado por Guilherme Gonçalves (Keep Razors Sharp, Cabrita, The Legendary Tigerman) e masterizado por Clara Araújo na Arda Recorders, tem "anáguas" e a faixa-título como singles de avanço.

O disco vai ser apresentado em vários palcos nacionais a partir desta semana.

A banda lisboeta atua a 23 de março no Spacy Bar/ Disco, nas Caldas da Rainha (com HETTA); a 24 de março no Festival PN, em Pinhal Novo; a 25 de março no Cave Avenida, em Viana do Castelo; a 15 de abril na SHE, em Évora; a 21 de abril no Texas Bar, em Leiria; a 22 de abril no CRU, em Famalicão; a 27 de abril no Disgraça, em Lisboa; a 4 de maio no Maus Hábitos, no Porto, e a 2 de junho no Mercado Negro, em Aveiro.

Nascidos em 2018, os Evacigana praticam "uma entusiasmante e colorida mistura de rock alternativo, pop e post-hardcore efervescente (como aquele que se fazia na viragem do milénio), cheia de ganchos orelhudos, riffs em zig-zag e fortes contrastes sonoros", descreve a promotora em comunicado.

O grupo estreou-se com uma demo autointitulada editada em 2019 e autoproduzida, à qual se seguiu "Fortuna", o primeiro EP, produzido e misturado por Nuno Monteiro (Monday, Memória de Peixe, Filho da Mãe), e editado em 2020. A banda também integrou a compilação Novos Talentos Fnac 2021.