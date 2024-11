St. Vincent é a mais recente confirmação para o NOS Alive 2025. A artista vai apresentar o seu sétimo álbum no Palco Heineken no dia 11 de julho.

"Annie Clark estreou-se nas gravações como St. Vincent em 2007 com 'Marry Me', sendo rapidamente considerada uma das presenças mais inovadoras e fascinantes na música moderna", lembra a Everything Is New em comunicado.

Depois de uma digressão entre 2021 e 2022, a artista começou a trabalhar no seu sétimo álbum, editado em abril deste ano, e o primeiro totalmente autoproduzido (após co-produzir todos os anteriores), No Passeio Marítimo de Algés, em Algés, a artista promete apresentar os principais temas de "All Born Screaming".