Depois de terem apresentado o seu novo álbum, "Denso", no Ferro Bar, no Porto, a 9 de março, com a primeira parte a cargo de O Manipulador, os Galgo preparam-se para atuar em Lisboa.

No próximo sábado, 16 de março, a banda sobe ao palco do Musicbox, a partir das 21h30, com Camafeu a abrir a noite de espetáculos.

Quem comprar a edição física do disco em vinil e CD tem direito à entrada no evento.

A compra poderá ser feita através do link salivadiva.bandcamp.com/album/denso

Oriundo de Lisboa, o grupo formado por Alexandre Moniz, Joana Komorebi, João Figueiras e Miguel Figueiredo "conta com influências que vão desde a eletrónica dançável até ao peso matemático", descreve a promotora em comunicado.

O novo álbum da banda que celebrou dez anos em 2023 "define a sua nova abordagem e sonoridade estética através de estados físicos e não físicos, numa semelhança, quase homónima, com a palavra dance, que, ao mesmo tempo, torna esta palavra anglicana mais pesada. Quase como uma dança pesada. Uma dança pesada, abrasiva, mas sensível quando tem de ser", pode ler-se ainda no comunicado.