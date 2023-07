girl in red ainda está a dar os primeiros passos no mundo da música mais comercial, mas já é um caso sério e que merece atenção. Em 2018, com o lançamento do seu primeiro single, "i wanna be your girlfriend", Marie Ulven conquistou fãs em todo o mundo. Foi apenas o início.

A artista norueguesa editou o primeiro álbum ("if i could make it go quiet", que contou com produção de Matias Tellez e Finneas.

A entrada no universo mais comercial contou com o apoio da MTV - a artista foi um dos destaques dos MTV Europe Music Award em 2021. Já, nas últimas semanas, a norueguesa deu novos passos na popularidade e graças a Taylor Swift - a super-estrela norte-americana convidou a jovem para abrir alguns dos concertos da “The Eras Tour” nos Estados Unidos.

Depois de atuar para milhares de fãs da ‘loirinha’, girl in red foi recebida num ambiente mais intimista no NOS Alive. À hora de jantar, a jovem artista subiu ao Palco Heineken e trouxe consigo os temas do primeiro álbum.

créditos: TOMÁS SOARES NOGUEIRA

A experiência nos concertos de Taylor Swift refletem-se no à vontade com que a artista comanda a multidão. Sem grandes conversas, girl in red apresentou "Body and Mind", "girls" ou "."antes de brincar os fãs com um dos seus maiores sucessos, “we fell in love in october”.

Na conversa com os milhares de fãs que encheram a tenda do Palco Heineken, a jovem relembrou que esteve em digressão com Taylor Swift e promoveu o lançamento da regravação de "Speak Now", editado esta sexta-feira, dia 7 de julho.

créditos: TOMÁS SOARES NOGUEIRA

"October Passed Me By" e "Serotonin" também não ficaram de fora do alinhamento. No início da reta final do concerto, girl in red serviu "bad idea!", que marcou o climax do concerto, com a artista norueguesa a aventurar-se num mergulho pelo público.

Para o final, a artista guardou "midnight love" e "i wanna be your girlfriend", o seu cartão de apresentação e sucesso maior da sua curta mas promissora carreira.