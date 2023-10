De acordo com o agenciamento da artista, num comunicado divulgado na sexta-feira, as celebrações decorrem a 20 de janeiro no recém-inaugurado 8Marvila, em Lisboa, e a 27 de janeiro no Museu do Carro Elétrico, no Porto.

“Gisela quer encher esses espaços de pessoas, antes de mais nada: gente que a acompanhou neste percurso de uma década, artistas que com ela tocaram, que a vestiram e fotografaram, que dançaram as suas cantigas, que simplesmente lhe deram a mão. A música será central nesses dias: Gisela quer voltar ao disco que a revelou ao mundo em 2013, quer voltar a entrar na casa da Mariquinhas, mas trocar a mobília toda de sítio, quer dançar viras e malhões. De sapatilhas, pois claro! A Gisela quer, sobretudo, agradecer-nos e celebrar connosco. E, para isso, convida-nos a todos e todas a marcarmos presença”, lê-se no comunicado.

O evento de Lisboa esteve inicialmente marcado para novembro, mas acabou adiado “por motivos pessoais”. O agenciamento de Gisela João refere que os bilhetes comprados para novembro “continuam a valer para a nova data”, e que quem optar pelo reembolso pode fazê-lo durante os próximos 30 dias, a contar a partir de sexta-feira.