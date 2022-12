Numa ação apresentada em Los Angeles, os advogados do grupo afirmam que a empresa que administra a loja online está a enganar os consumidores, levando os clientes a acreditar que o estabelecimento comercial tem relação com a banda.

O Guns N' Roses "não quer ser associado ao réu, um retalhista de armas de fogo e munições", afirma o processo.

Além disso, a banda alega que a loja de armas "tem visões políticas relacionadas com a regulamentação e controlo de armas de fogo no seu site que podem estar a polarizar muitos consumidores americanos".

Os Guns N' Roses, formados em 1984, são uma das bandas de maior sucesso de todos os tempos. O grupo é liderado por Axl Rose, Saul "Slash" Hudson e Michael "Duff" McKagan .

O processo identifica a empresa Jersey Village Florist LLC como proprietária e administradora da 'Texas Guns and Roses', que vende armas de fogo e munições, coletes à prova de bala e cofres de metal, entre outros produtos.

A loja online está registada num endereço de Houston e obteve a licença no Texas em 2016 sem a "aprovação ou consentimento" dos Guns N' Roses, de acordo com o processo.

Os advogados do grupo querem um julgamento com júri e uma ordem judicial que vete o uso do nome do site, além de indemnizações.

A empresa Jersey Village Florist LLC não comentou a informação.