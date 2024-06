Heartworms, projeto da britânica Jojo Orme, estreia-se em palcos portugueses na sexta edição do Post Punk Strikes Back Again, que decorre no Hard Club, no Porto, a 7, 13 e 14 de dezembro.

A londrina, que editou no ano passado o elogiado EP de estreia "A Comforting Notion", "trilha os caminhos do post punk e gótico com uma mestria ao nível dos pioneiros destes géneros musicais", descreve a organização.

Os portugueses MÁQUINA., as britânicas Deep Tan, os franco-suíços Raskolnikov, os britânicos Martial Arts e os alemães Errorr são outros nomes do cartaz do festival já anunciados.

O passe de acesso aos três dias do evento já está disponível nos locais habituais ao preço de 50 euros.