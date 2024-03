Hélio Morais, músico conhecido pelo seu trabalho nas bandas Linda Martini e PAUS, lança álbum de estreia "Pisaduras", já disponível em todas as plataformas digitais.

Depois de editar três singles de avanço, "Sonhei Coisa Proibida", "Voltas e voltas e voltas" e "Almoço de domingo", o artista lança o álbum que conta com oito faixas produzidas entre Portugal e Brasil.

O multiinstrumentista e cantautor juntou-se ao produtor Benke Ferraz (boogarins) e, entre Lisboa, Pernambuco e São Paulo, fez o seu primeiro disco em nome próprio.

"Não sendo sobre a pandemia, este disco chegou com ela e com a necessidade de fingir que a minha vida, a de um músico, tinha propósito. o questionamento desse mesmo propósito acabou por me levar ao passado, um passado que se impôs nas letras sem que eu tivesse sentido grande controle. decidi assumir que era chegada a altura de contar esta parte da minha história", conta o músico.

No dia 9 de março, Hélio Morais, apresenta este disco pela primeira vez ao vivo em Lisboa, no CCB.