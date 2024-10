O produtor DØR editou o seu álbum de estreia no passado dia 4 de outubro. "Fases" já se encontra disponível em todas as plataformas digitais.

O disco colaborativo junta vários artistas, como Jüra, iolanda, Hélio Morais, Ella Nor, Rita Onofre, Left., Nikki Moss, L-Ali, Alex D’Alva Teixeira e Isaura, com quem o artista tem vindo a trabalhar ao longo destes últimos anos.

"Fases" é descrito como uma reflexão da liberdade não só de DØR, mas também de cada um dos artistas que convidou para interpretar um tema composto por si.

"Sob a premissa do desapego, os artistas convidados dão voz a cada uma das faixas deste álbum e interpretam as fortes emoções presentes nos instrumentais de DØR. O resultado é uma junção sofisticada de sons urbanos, narrados por uma emergente elite da pop nacional. Nove relatos de tensão e libertação, nove incursões por ambientes compostos de hip-hop, synthwave, indie, triphop e até drum n bass", explica o comunicado.

O disco vai ser apresentado ao vivo no dia 13 de novembro no B.Leza, em Lisboa, num formato imersivo, que contará com todos os artistas convidados deste trabalho.