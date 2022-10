Em comunicado, o município de Braga refere que os concertos abrangem um repertório instrumental referente a diferentes períodos da história da música e conta com intérpretes em diversas formações, designadamente quinteto com piano, trio com piano, quinteto de sopros, acordeão e orquestra de cordas, entre outros.

Com entrada livre, os concertos vão realizar-se aos sábados na Basílica dos Congregados e no Salão Medieval da Universidade do Minho.

A jornada musical arranca no dia 1 de novembro, com o concerto de órgão ‘Improvisação em forma de poema sinfónico sobre Aleluia de Todos os Santos’, por Giampaolo Di Rosa.

No dia 5 de novembro, o quinteto composto por Miguel Simões (violino), Toby Hoffman (viola de arco), Varoujan Bartikian (violoncelo), Domingos Ribeiro (contrabaixo) e Sander Sittig (piano) apresenta obras de Schubert.

No 12 do mesmo mês, a iniciativa dá palco ao quarteto composto por Miguel Simões (violino), Natalia Tchitch (viola de arco), Pavel Gomzyakov (violoncelo) e Marta Zabaleta (piano), que apresentará obras de Dvorak, Brahms, Martinu e Kaprálová.

Para 19 de novembro, está marcado um concerto com obras de Mendelssohn e Shostakovich, pelo trio constituído por Miguel Simões, no violino, Marco Pereira, no violoncelo, e Pedro Costa, no piano.

Já no dia 26, o destaque recai sobre as obras de Scarlatti, Botelho Ferreira, Beethoven, Calace, Sprongl, que serão apresentadas pelo duo de bandolim e guitarra Ciglia Ensemble, constituído pelos músicos António Vieira e Rui Gama.

A 3 de Dezembro, em foco estarão obras de Ligueti e Taffanel, por um quinteto de sopros constituído por Sónia Pais, na flauta transversal, Pedro Ribeiro, no oboé, Telmo Costa, no clarinete, Ricardo Ramos, no fagote, e ainda Luís Duarte Moreira, na trompa.

No dia 17, o quinteto formado por Ilya Grubert e Miguel Simões (violino), Toby Hoffman (viola de arco), Gary Hoffman (violoncelo) e David Selig (piano), exibem obras de Brahms e Shostakovich.

Para encerrar o ciclo musical, a Basílica dos Congregados vai receber, no dia 11 de março de 2023, o concerto de João Barradas, no acordeão, e da Camerata de Cordas da Universidade do Minho.

Esta sessão final vai dedicar-se às obras de Bach e Mendelssohn.

Organizada pela Suonart - Associação Cultural, em parceria com a Câmara Municipal de Braga, a II Temporada de Música de Câmara conta com a direção artística de Miguel Lessa Simões.

A ideia dos organizadores é dar continuidade à iniciativa, prevendo-se uma realização bianual.