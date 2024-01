Além do Belcea Quartet, o cartaz conta com o Quatuor Van Kuijk no dia 20 e, no dia seguinte, tocam o Minguet Quartett, Simply Quartet e o Jerusalem Quartet.

Os programas a apresentar incluem peças do período clássico e romântico, de compositores como Haydn, Beethoven e Brahms, mas também criações do século XX, de compositores como Webern, Chostakovitch ou Prokofiev.

O Quatuor Van Kuijk, criado em 2012, é constituído por Nicolas Van Kuijk e Sylvain Favre-Bulle (violinos), Emmanuel François (viola d’arco) e Anthony Kondo (violoncelo), tendo-se apresentado em diferentes salas europeias e festivais.

No palco da Praça de Espanha, no dia 20, às 15h00, vão tocar uma “seleção de mélodies francesas, originalmente transcritas para quarteto de cordas” de Maurice Ravel, Erik Satie, Baptiste Trotignon, Francis Poulenc, Gabriel Fauré e Felix Mendelssohn.

No mesmo sábado, às 18h00, o Quatuor Danel vai interpretar obras de Prokofiev, Mieczyslaw Weinberg e Tchaikovsky.

O quarteto é formado pelos músicos Marc Danel e Gilles Millet (violinos), Vlad Bogdanas (viola d’arco) e Yovan Markovitch (violoncelo).

O sábado termina com a atuação do Belcea Quartet, às 21:00, que estreia uma peça de Julian Anderson, encomenda conjunta da Fundação Calouste Gulbenkian, do Wigmore Hall, da Elbphilharmonie Hamburg, da Mogens Dahl Koncertsal e da Wiener Konzerthaus. Completam o programa os Quartetos para Cordas n.º 4 e 12, de Ludwig van Beethoven.

O agrupamento é formado pelos músicos Corina Belcea, Suyeon Kang, Krzystof Chorzelski e Antoine Lederlin.

“Este quarteto destaca-se pela sua ampla discografia, distinguida com importantes prémios como o Diapason d'Or, em 2016”, assinalou a Fundação Calouste Gulbenkian.

O Minguet Quartett abre a programação de domingo, pelas 12:00, com um programa composto por peças de Johannes Ockeghem, Giuseppe Verdi, Luigi Nono e Beethoven, seguindo-se, às 15:00, o Simply Quartet que vai tocar peças de Joseph Haydn, Anton Webern e Robert Schumann.

Fundado em Xangai em 2008, os quatro músicos do Simply são Danfeng Shen, Antonia Rankersberger, Xiang Lyu, e Ivan Valentin Roald.

Encerra o festival uma parceria da Gulbenkian com a Bienal dos Quartetos de Cordas da Philharmonie de Paris, o Jerusalem Quartet. O quarteto vai interpretar peças de Bedřich Smetana, Dmitri Chostakovitch e de Johannes Brahms.

O Jerusalém Quartet, amplamente premiado, é constituído por Alexander Pavlovsky, Sergei Bresler, Ori Kam e Kyril Zlotnikov.

A anterior edição do festival, em 2022, teve uma audiência total de cerca de 2.000 pessoas.