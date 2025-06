Num verdadeiro momento de transição na sua vida e na sua carreira, Inês Marques Lucas acaba de lançar o single "Saltamos Daqui!". A artista dá agora o salto para o MTV Push de junho, uma rubrica especial da MTV, que promove artistas nacionais emergentes.

"Inês Marques Lucas tem-se vindo a afirmar no panorama da música portuguesa com um estilo único. Inserida no universo do indie pop, a cantora, compositora e instrumentista, revela um talento singular através de canções com refrões marcantes e uma identidade estética forte, fruto também da sua experiência como designer. Entre o que vive e o que expressa na música, Inês cria temas carregados de verdade e essência, que permanecem na memória de quem os escuta", destaca o canal em comunicado.

A artista deu os seus primeiros passos neste caminho aos cinco anos, ao aprender piano e, mais tarde, apaixonou-se pela guitarra. Foi ampliando os seus conhecimentos musicais, aprendendo também flauta transversal e bandolim. Aos 14 anos começou a compor as suas próprias músicas. Embora tenha começado a escrever em inglês, percebeu cedo que o português expressava de forma mais autêntica a sua identidade artística.

Após participar no "The Voice Portugal", em 2021, a cantora iniciou a sua carreira a solo e lançou o seu álbum de estreia, "Horas Mortas", em 2023, com destaque para os singles “Do Avesso”, “Não Restou Nada” e “Sofá”. Em 2024, lançou o single “Curto Circuito” e foi anunciada como uma das compositoras do Festival da Canção 2025.

“Saltamos Daqui!”, em destaque durante o mês de junho no MTV PUSH Portugal, tem produção de Choro e já pode ser ouvido em todas as plataformas digitais. O videoclipe, realizado por Catarina Peixoto, retrata de forma espontânea a ligação entre Inês e o público, celebrando a energia partilhada entre o palco e a audiência.

Globalmente, o MTV PUSH tem sido, ao longo de mais de dez anos, o primeiro palco de artistas como Justin Bieber, Selena Gomez, Bruno Mars, Lana Del Rey, Rita Ora, ASAP Rocky, Five Seconds of Summer, Sam Smith, Shawn Mendes, Dua Lipa, Jorja Smith, Rosalía e Billie Eilish e muitos outros.